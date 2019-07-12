Marian Regional Medical Center
A boy was born to Michael Gonzalez and Nallely Oliva on July 1, 2019
A girl was born to Christopher Cota and Kayla Aldridge on July 2, 2019
A girl was born to Matthew and Michaela Norling on July 2, 2019
A girl was born to Williams Rosales Castillo and Oneyda Moreno Cortez on July 4, 2019
A boy was born to Jacob and Kristin Long on July 4, 2019
A boy was born to Jake Hall and Whitney Benevedo on July 5, 2019
A boy was born to Saddam Alamari and Ent Kab Alsayidi on July 5, 2019
A boy was born to Ryan and Mia Leeper on July 6, 2019
A girl was born to Ricardo and Karen Soto on July 6, 2019
A boy was born to Jeremy Rivera and Casey Daugherty on July 7, 2019
A boy was born to Justin and Nicole Fernandez on July 8, 2019
Lompoc Valley Medical Center
A boy was born to Patricia and Juan Espinosa on July 9, 2019