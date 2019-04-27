Marian Regional
Medical Center
A girl was born to Juan Sanchez-Salazar and Rubi Lazaro on April 16, 2019
A girl was born to Steve Soto and Jamie Murillo on April 16, 2019
A boy was born to Trevor and Chelsi Baird on April 18, 2019
A girl was born to Lorin and Kylie Anderson on April 19, 2019
Twins were born a boy and a girl to Filogonio Garcia and Sienna Aguilar on April 19, 2019
A boy was born to Pedro Espinoza and Honeyleth Geronimo on April 19, 2019
A boy was born to Rarig and Ellery Ross on April 19, 2019
A boy was born to Hunter and Meghann Stanley on April 20, 2019
A boy was born to Jason and Michelle Francia on April 20, 2019
A girl was born to Zachary Amick and Tessarae Palomar on April 21, 2019
A boy was born to Cesar Herrera and Mariely Renteria on April 21, 2019
A girl was born to Daniel Ostapiuk and Lindsey Serna on April 21, 2019
Lompoc Valley
Medical Center
A girl was born to Nancy Jimenez and Andrew Mejia on April 18, 2019
A girl was born to Melanie Massey and Liam Griffin on April 20, 2019