Birth Announcements

MARIAN REGIONAL MEDICAL CENTER
A girl was born to Juan Flores and Fabiola Robles on June 18, 2020
A girl was born to Gabriel Ramirez and Juli Velazquez on June 19, 2020
A girl was born to Kyla Scott on June 19, 2020
A boy was born to Ricard Alonzo and Perla Echeverria on June 19, 2020
A boy was born to Luke and Michelle Johnson on June 20, 2020
A girl was born to Luis Rosas and Yanet Beas on June 21, 2020
A boy was born to Alfonzo Zamora and Mayra Prieto on June 21, 2020
A girl was born to Ryan and Nina Joki on June 21. 2020
A boy was born to Mario and Cynthia Corral on June 23, 2020
A boy was born to Daniel and Victoria Mendoza on June 23, 2020
A boy was born to Jose and Alyssa Flores on June 23, 2020
A boy was born to Colton Aragon and Sadie Martinez on June 25, 2020
A girl was born to Clifton Stiles and Estephania Hernandez on June 25, 2020
A girl was born to Susan Urias on June 25, 2020
A boy was born to Jesus Gurrola and Yareli Zaragoza on June 26, 2020
A boy was born to Ana Flores and June 27, 2020
A boy was born to Kenya Guerrero on June 27, 2020
A boy was born to Rodrigo Murillo and Roselia Verboonen on June 29, 2020
A boy was born to Nicholas Ambrecht and Jessica Samaniego on June 29, 2020
A boy was born to Edgar Martinez and Bertha Alvarez on June 29, 2020
A girl was born to Anthony Contreras and Andrea Vasquez on June 29, 2020
A girl was born to Mario Castillo and Ana Villanueva on June 30, 2020
A girl was born to Carlos Valdez and Nadine Salutan on June 30, 2020
A girl was born to Albert Aleman and Bianca Diaz on July 1, 2020
A boy was born to Joshua and Jennifer Pankey on July 1, 2020
A girl was born to Rolando De la Luz and Eunice Quintanar on July 1, 2020
A girl was born to Feliciano Chavez and Eustolia Pinzon on July 2, 2020
A girl was born to Juan Cruz and Silvia Toscano on July 2, 2020
A boy was born to Nathan and Andrea Ovendale on July 2, 2020
A girl was born to Christopher and Julia Edgerton on July 3, 2020
A girl was born to Antonio Avila and Carina Murguia on July 3, 2020
A boy was born to Edgar Bravo and Dalia Quintanar on July 4, 2020
A girl was born to Brandon Mancilla and Athena Carbajal on July 4, 2020
A boy was born to Gamaliel and Flor Zarate on July 5, 2020
A girl was born to Glenn Clees and Kristina Cragle on July 5, 2020
A boy was born to Jesus Gonzalez and Anaih Santiago on July 6, 2020
A boy was born to Jacob Williams and Samantha Bork on July 6, 2020
A boy was born to Ryan Ervin and Mireya Cordova on July 7, 2020
A girl was born to Elias Flores and Vanessa Salinas on July 8, 2020
A girl was born to Rey Jimenez and Rosa Martinez on July 8, 2020
A girl was born to Manuel Alvarez and Sugeyly Pille on July 8, 2020
A boy was born to Benjamin Kiger and Adison Crowley on July 9, 2020
A girl was born to Reuben Hernandez and Ana Alejandre on July 9, 2020
A boy was Obel Santos and Iraiz Flores on July 10, 2020
A girl was born to Carlos Perez and Ana Garcia on July 10, 2020
A boy was born to Lucas and Jessica Marsalek on July 10, 2020
A boy was born to Adan and Ines Hernandez on July 10, 2020
A girl was born to Clayton and Mikayla Chavez on July 11, 2020
A girl was born to Aaron Torres and Cynthia Javier on July 11, 2020
A girl was born to Beatriz Espinoza on July 11, 2020
A girl was born to Ernie Castaneda and Samantha Showalter on July 14, 2020
A boy was born to Roger Bocatija and Raelyn Marrufo on July 14, 2020
A boy was born to Santiago Hernandez and Leticia Hernandez on July 14, 2020
A girl was Jeremy McNeil and Abigail Meister on July 14, 2020
A girl was born to Rolando and Ethel Lopez on July 15, 2020
A girl was born to Kevin Herrera and Vanessa Gray on July 15, 2020
A boy was born to Logan and Cassie Fitzgerald on July 15, 2020
A girl was born to Jason and Susannah Reed on July 15, 2020
A girl was born to Adam and Kilee Crow on July 15, 2020
A boy was born to Nicholas Roslinda and Tiera Robinson on July 16, 2020
A boy was born to Daniel Knapp and Jessica Rowland on July 16, 2020
A boy was born to Mario Santiago and Margarita Solano on July 17, 2020
A boy was born to Edgar Arreola and Carol Rodriguez on July 17, 2020
A girl was born to Juan Ramirez and Lizbeth Estevez on July 17, 2020
A boy was born to Moises Ramirez and Giorencia Silva on July 19, 2020
A girl was born to Robert and Kathryn Grindy on July 20, 2020
A girl was born to Adan Hernandez and Fatima De Jesus on July 20, 2020
A girl was born to Jeffrey and Allyson Appel on July 21, 2020
A girl was born to Danielle Lopez on July 21, 2020
A girl was born to Adalberto and Jennifer Medina on July 21, 2020
A boy was born to Alan and Somer Delamora on July 22, 2020
A boy was born to Pablo Garcia and Lucia Perez on July 22, 2020
A girl was born to Juan Suarez and Martha Cruz on July 22, 2020
A boy was born to Juan Ramirez and Danialy Garcia on July 23, 2020
A boy was born to Mark Anthony Patague and Luciana Hidalgo on July 24, 2020
A boy was born to Gerardo Coria and Brittany Gomez on July 24, 2020
A boy was born to Jorge Tinoco and Ariadna Chavez on July 26, 2020
A girl was born to Joseph Mack and Jessica Finocchio on July 26, 2020
A girl was born to Jose and Rosa Gonzalez on July 26, 2020
A girl was born to Sophia Aguilar Blanco on July 27, 2020
A boy was born to Ala and Yleana Anda on July 27, 2020
A girl was born to Corey Rhodes and Layla Reid on July 27, 2020
A girl was born to Antonio and Malaina Avalos on July 27, 2020
A girl was born to Jesus Rico and Veronica Rodriguez on July 28, 2020
A girl was born to Albert Alvarado and Sabrina Hernandez on July 28, 2020
A girl was born to Paul Blanco and Kristen Hall on July 29, 2020
A boy was born to Jorge Moreno and Delfina Nava on July 29, 2020
A boy was born to Eduardo Servin and Elliz Diaz on July 29, 2020
A girl was born to Kevin Ayala on ReeCee Mejia on July 30, 2020
A boy was born to Abdelhamid and Yasmeen Dalia on July 30, 2020
A girl was born to Jose Petatan and Vanessa Nunez on July 30, 2020
A boy was born to Asicl and Jimena Alvarez on July 31, 2020
A boy was born to Jose and Karen Tumbaga on August 1, 2020
A girl was born to Ricardo Iniguez and Maria Chavez on August 1, 2020
A boy was born to Luis Avila and Jessica Avila on August 3, 2020
A girl was born to Luis De Dios and Belen Garcia on August 4, 2020
A girl was born to Isaac Cervantes and Priscila Aguilar on August 4, 2020
LOMPOC VALLEY MEDICAL CENTER
A baby girl was born to Brittany Kelley and Dixon Marshall on 06/18/2020 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby boy was born to Yesenia Torres Bahena and Jonathan Salcido on 06/19/2020 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby boy was born to Lilee Sauceda on 06/19/2020 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby boy was born to Courtney Connolly and Octavio Guerrero on 06/21/2020 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby girl was born to Elisabeth Lopez and Allan Campos on 06/23/2020 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby girl was born to Kimberly Blades and Corey Dotzler on 07/02/2020 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby girl was born to Leticia and Francisco Diaz on 07/10/2020 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby boy was born to Ashanti Humphrey and Alfredo Perez on 07/14/2020 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby girl was born to Jennifer Lara and Jeffrey Hernandez Arevalo on 07/14/2020 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby girl was born to Susan Xiong and Matthew Wurzbach on 07/30/2020 at Lompoc Valley Medical Center.
Build your health & fitness knowledge
Sign up here to get the latest health & fitness updates in your inbox every week!