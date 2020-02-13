Birth Announcements

Birth Announcements

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Marian Regional Medical Center

A girl was born to Salvador Vela and Monica Lauterio on February 5, 2020

A girl was born to Victoriano Lopez and Ma De Jesus Roldan on February 7, 2020

A boy was born to Ivis Rodriguez on February 7, 2020

A boy was born to Oscar Vargas and Ana Sanchez on February 7, 2020

A boy was born to Brian and Girlie Mayorga on February 8, 2020

A girl was born to George Ramos Jr. and Amelia Clarke on February 8, 2020

A girl was born to Alfred Plaza Jr. and Melissa Downing on February 8, 2020

A girl was born to Cristian De La Rosa and Eileen Espinoza on February 9, 2020

A girl was born to Rutilio Cano and Nieves Melendez on January 27, 2020

A boy was born to Jeremy and Kristen Riley on January 28, 2020

A girl was born to Michael Guardado and Chanise Elston on January 28, 2020

A girl was born to Juan and Jenny Zarate on January 28, 2020

A boy was born to Andrew Beebe and Mallory Farmer on January 30, 2020

A boy was born to Manuel Gil and Veronica Jimenez on January 30, 2020

A girl was born to Jose Martinez and Aracely Rodriguez on January 31, 2020

A boy was born to Derek Marrufo and Shannon Fitz-Gerald on January 31, 2020

A boy was born to Tiffany Fondren on January 31, 2020

A boy was born to Ismael and Melissa Nunez on January 31, 2020

A boy was born to Jose Valenzuela and Janie Gutierrez on January 31, 2020

A girl was born to Luz Diaz on February 1, 2020

A girl was born to Jesse and Vanessa Nunez on February 1, 2020

A boy was born to Armando Quebrado and Maribel Marcial on February 2, 2020

A girl was born to Jovanny Gallardo and Nancy Alvarez on February 3, 2020

A boy was born to John and Jessica Jimenez on February 3, 2020

 

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