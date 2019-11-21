Marian Regional Medical Center
A boy was born to Juvenal Ponce and Natividad Zeferino on November 10, 2019
A girl was born to Francisco Marquez and Alyssa Pinot on November 12, 2019
A boy was born to Carl and Joslynn Betty on November 12, 2019
A boy was born to Maricano Benito and Hortensia Martinez on November 12, 2019
A girl was born to Roberto Aguirre and Michelle Lawag-Aguirre on November 12, 2019
A girl was born to Adrian Galvan and Corinne Clark on November 12, 2019
A boy was born to Billy and Paige Trego on November 13, 2019
A boy was born to Dallas and Anna Simkins on November 13, 2019
A boy was born to Michael Pergis and Katrina Sauceda on November 13, 2019
A boy was born to Juan and Cynthia Ortiz on November 13, 2019
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A girl was born to Damion Leon and Yvette Duran on November 14, 2019
A girl was born to Dominick Vargas and Marissa George on November 14, 2019
A girl was born to Shawn and Verenice Yancey on November 15, 2019
A boy was born to Alvaro Reyes and Emma Martinez on November 16, 2019
A girl was born to Jonathan Echavarria and Brenay Armenta on November 17, 2019
Lompoc Regional Medical Center
A boy was born to Karla and Jose Rodriguez on November 6, 2019
A girl was born to Angie Herrera on November 6, 2019
A girl was born to Brianna Terrones and Nicholas Canley on November 7, 2019
A boy was born to Diane McCormick and Tyler Chagoya on November 13, 2019