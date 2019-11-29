Marian Regional Medical Center
A boy was born to Tyler and Amanda Narducci on November 18, 2019
A boy was born to Gerardo and Angela Arellano on November 18, 2019
A girl was born to Celene Bond on November 19, 2019
A boy was born to Francisco Medina and Laura Bonilla on November 19, 2019
A girl was born to Adam and Lauren Padilla on November 20, 2019
A boy was born to Kevin and Heidi Trower on November 20, 2019
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A boy was born to Salvador Ruvalcaba Jr. and on Victoria Castro on November 21, 2019
A boy was born to Bryant Hull and Geneva Wollam-Savoy on November 21, 2019
A boy was born to Justin Delgado and Madison Correa on November 21, 2019
A boy was born to Isaac and Amber Pivovaroff on November 22, 2019
A girl was born to David Schenck and Tiffany Holmes on November 22, 2019
A girl was born to Alan Chavez and Mariah Zamudio on November 22, 2019
A boy was born to Robert and Erin Hastings on November 23, 2019