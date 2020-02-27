Birth Announcements

Marian Regional Medical Center
A girl was born to Jose Acosta and Natalie Correa on February 17, 2020
A girl was born to Alexander Jara Jr and Shannon Smith on February 17, 2020
A girl was born to Phillip Quintana Jr and Alondra Zaranda-Velazquez on February 19, 2020
A girl was born to Zafiro Jasso on February 20, 2020
A boy was born to David and Kalani Livoti on February 21, 2020
A girl was born to Edgar Castro and Cythnya Bribiesca on February 21, 2020
A girl was born to Gabriel Martinez and Elizabeth De La Rosa on February 22, 2020
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A boy was born to Damon and Sariah Thomas on February 22, 2020
A boy was born to Isaura Cuevas on February 23, 2020
A girl was born to Javier Bautista and Maria Palomares on February 23, 2020
A boy was born to Dylan and Kristine Sena on February 24, 2020
A boy was born to Aaron Palacios and Jennifer Fuentes on February 24, 2020
Lompoc Valley Medical Center
MALE 02/19/2020 KRISTIN SCHUYLER DANIEL NAVARRO
FEMALE 02/21/2020 MIRANDA WINN DARRIN GODDARD
MALE 02/23/2020 APRIL DUARTE ERICK TORRES