Birth Announcements

Birth Announcements

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Marian Regional Medical Center

A girl was born to Manuel Vazquez and Melanie Alfaro on March 31, 2020

A boy was born to Michael and Kellie Wirges on March 31, 2020

A boy was born to John Castillo and Deeanna Torres on April 2, 2020

A boy was born to Efrain and Michelle Torres on April 2, 2020

A girl was born to Matthew Gutierrez and Brittany Castillo on April 2, 2020

A girl was born to Jared Duncan and Alicia Gonzalez on April 3, 2020

A boy was born to Fabian Ortega and Selena Ayala on April 3, 2020

A boy was born to Kevin and Tracy Murdock on April 3, 2020

A girl was born to Artemio Dolores and Luz Ortega on April 3, 2020

A boy was born to Eduardo Garcia and Consepcion Hernandez on April 3, 2020

A girl was born to Gabriel and Lindsey Ponce on April 6, 2020

Lompoc Valley Medical Center

A baby girl was born to Brigette and Joshua Zebley on 03/25/2020.

A baby boy was born to Karen and Alejandro Inzunza on 04/02/2020.

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