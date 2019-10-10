Marian Regional Medical Center
A boy was born to Enrique Gonzalez and Tanicesha Smith Gonzalez on September 25, 2019
A boy was born to Daniel Madrigal and Ranessa Velasquez on September 30, 2019
A boy was born to Mario and Maria Meza on September 30, 2019
A girl was born to Andy and Nallely Cortez on October 1, 2019
A boy was born to Cristian Castillo and Claudia Cossio on October 1, 2019
A girl was born to Angel Pacheco and Yuliana Garcia on October 2, 2019
A boy was born to Osvaldo Ceja and Evelin Mendoza on October 2, 2019
A boy was born to Fernando Leon and Andreana Miranda on October 2, 2019
A girl was born to Juan Sifuentes and Crystal Suarez on October 3, 2019
A girl was born to Maxwell and Ashley Boscutti on October 3, 2019
A girl was born to Alejandro Garibay and Diana Chavez on October 3, 2019
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A boy was born to Virgilio Diaz Rojas and Evelia Alvarez Mendoza on October 3, 2019
A boy was born to Alex Valdez and Corinna Meza on October 3, 2019
A girl was born to Ernesto and Yesenia Tovar on October 3, 2019
A boy was born to Angel Acosta and Ilse Baez on October 4, 2019
A girl was born to Casey and Angela Frankland on October 6, 2019
A boy was born to Tyrone Bolden and Sheena Williams on October 6, 2019
A girl was born to Cody and Ashley Miller on October 7, 2019
Lompoc Valley Medical Center
A boy was born to Diana Gonzales and Freddy Alvarez on Sept. 25, 2019
A boy was born to Emely Alvarez Ruvalcaba and Sean Johnson on Oct. 1, 2019
A girl was born to Yasmin Munoz and Jesus Montejano-Trejo on Sept. 24, 2019
A boy was born to Leslie Brown and Jason Whitcomb on Sept. 25, 2019