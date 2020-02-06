Birth Announcements

Birth Announcements

  • Updated
{{featured_button_text}}

Marian Regional Medical Center

A boy was born to David Gonzalez Leyva and Ofelia Hernandez on January 20, 2020

A boy was born to Jonas Zuniga Cruz and Nancy Mendoza Mendoza on January 20, 2020

A boy was born to Cory Johnson and Maria Gaitan on January 20, 2020

A girl was born to Victor and Elvira Martinez on January 20, 2020

A boy was born to Jessica Traughber on January 20, 2020

A boy was born to Gustavo Jasso and Elizabeth Hernandez on January 22, 2020

A boy was born to Dylan O’Leary and Cassidy Langley on January 22, 2020

A boy was born to Nelvin Delcid and Ana Marin on January 23, 2020

A girl was born to Eduardo and Viridiana Gutierrez on January 24, 2020

A boy was born to Miguel and Monica Cedillo on January 25, 2020

A boy was born to Levi Le Blanc and Annie Schollard on January 25, 2020

A girl was born to Jordan Simkins and Briana Long on January 25, 2020

A boy was born to Christian Miller and Maleya Silva on January 25, 2020

A boy was born to Nicholas Boyer and Leesha Taylor on January 26, 2020

A girl was born to Gilbert Velasco III and Alyssa Martinez on January 26, 2020

A girl was born to Mathew and Glynn Torres on January 27, 2020

A boy was born to Ramiro and Annabel Figueroa on January 27, 2020

A boy was born to Arnulfo Peinado Jr and Jenifer Plumlee on January 29, 2020

A boy was born to Andrew Beebe and Mallory Farmer on January 30, 2020

0
0
0
0
0

Tags

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Dear Abby: Fight over luggage throws wrench in cruise plans
Dear Abby

Dear Abby: Fight over luggage throws wrench in cruise plans

DEAR ABBY: I paid $5,000 for a seven-day cruise with my grandkids. All I asked was for them to pack a carry-on and a backpack. My granddaughter and son are having a problem with it. I tried explaining that I'm handicapped and do not want to check a large bag for her because it's a convenience issue. There's laundry service onboard the ship..

Dear Abby: Grandson living rent-free pushes grandparents' buttons
Dear Abby

Dear Abby: Grandson living rent-free pushes grandparents' buttons

DEAR ABBY: Our 24-year-old grandson "Raffy," a college grad from a respected technical institution, couldn't find a job for a year after graduation. He has been living with us for more than six months without paying rent because we wanted to help him get on his feet. Currently, his only responsibility is helping somewhat after dinner. He now has a good job.

Joan Adkins
Obituaries

Joan Adkins

  • Updated

Joan Marie Clark Adkins, 78, passed from this life into eternal life on Monday, January 6, 2020 at her home in Orcutt.

Robert Pico
Obituaries

Robert Pico

  • Updated

Robert Pico passed Jan. 6th, he was loved by his children Robert 'Bobby' Pico Jr and Lisa Pico he will be missed Respected OG. He worked at Dr…

Catalina S. "Marilyn" Ramiro
Obituaries

Catalina S. "Marilyn" Ramiro

  • Updated

Devoted mother, grandmother, great-grandmother, sister and friend, Catalina S. “Marilyn” Ramiro, was called to join our Lord for eternal life …

Debra J. Jones
Obituaries

Debra J. Jones

  • Updated

On Tuesday, January 22, 2020, Debra J. Jones “Debbie”, our beloved wife and mother of two daughters and one step daughter, went home to be wit…

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News