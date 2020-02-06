Birth Announcements

Marian Regional Medical Center
A boy was born to David Gonzalez Leyva and Ofelia Hernandez on January 20, 2020
A boy was born to Jonas Zuniga Cruz and Nancy Mendoza Mendoza on January 20, 2020
A boy was born to Cory Johnson and Maria Gaitan on January 20, 2020
A girl was born to Victor and Elvira Martinez on January 20, 2020
A boy was born to Jessica Traughber on January 20, 2020
A boy was born to Gustavo Jasso and Elizabeth Hernandez on January 22, 2020
A boy was born to Dylan O’Leary and Cassidy Langley on January 22, 2020
A boy was born to Nelvin Delcid and Ana Marin on January 23, 2020
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A girl was born to Eduardo and Viridiana Gutierrez on January 24, 2020
A boy was born to Miguel and Monica Cedillo on January 25, 2020
A boy was born to Levi Le Blanc and Annie Schollard on January 25, 2020
A girl was born to Jordan Simkins and Briana Long on January 25, 2020
A boy was born to Christian Miller and Maleya Silva on January 25, 2020
A boy was born to Nicholas Boyer and Leesha Taylor on January 26, 2020
A girl was born to Gilbert Velasco III and Alyssa Martinez on January 26, 2020
A girl was born to Mathew and Glynn Torres on January 27, 2020
A boy was born to Ramiro and Annabel Figueroa on January 27, 2020
A boy was born to Arnulfo Peinado Jr and Jenifer Plumlee on January 29, 2020
A boy was born to Andrew Beebe and Mallory Farmer on January 30, 2020