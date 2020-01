CRYPTOGRAMS Fruit love by Myles Mellor

1. N OCQWOWUUT ODQAIP N CQMXT OCDKKDZ EDU PIW KPUNYOWUUT. PIW KPUNYOWUUT KZFCWG NSG KNFG "YINP N AFEP! PINSX TDQ OWUUT ZQMI!"

2. NIOW SNU VFAEZ VOTDH COYY FW YUQO, UWO YUUEOR TS SIO USIOD'H AMDQOH TWR "ZUM'DO VOTD-COAS!"

3. G JTBUS BGFAGJNTKL JNILR G ONFLSRLP. OL ANJR OLC ILCS VPLLAJS, "KGBUHFD TK GFR YGCCSHFD SNT HV NF YS ONFLS-RN JHVA. SNT'CL NFL HF G YLJNF!"

4. K IROCXE CXOJWJRND ORGXC K WYJDL XEGM KLLOX. DQX DKJC: "MRN'YX HM BOKHX- CRE'Z IR RNZ! MRN'YX ZQX KLLOX RB HM XMX!"

This Week’s Cryptograms

1. A blueberry bought a lucky blossom for the strawberry. The strawberry smiled and said "What a gift! Thank you berry much!"

2. When two picky pears fell in love, one looked at the other's curves and "You're pear-fect!"

3. A lucky cantaloupe loved a honeydew. He told her very sweetly, "Packing up and marrying you is on my honey-do list. You're one in a melon!"

4. A golden delicious loved a crisp envy apple. She said: "You're my flame- Don't go out! You're the apple of my eye!"

