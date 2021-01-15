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Birth Announcements
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Birth Announcements

  • Updated

Marian Regional Medical Center

A girl was born to Michael Santiago and Lorena Hernandez on Dec. 15, 2020

A boy was born to Daniel and Jenna Mc Call on Dec. 16, 2020

A boy was born to Gerardo Salas and Yadira Cossio on Dec. 17, 2020

A boy was born to Jerry Infante Chavez and Alexis Ann Enos on Dec. 18, 2020

A boy was born to Raul Martinez and Irma Agustin on Dec. 18, 2020

A girl was born to Guillermo Landa and Erika Sandoval on Dec. 20, 2020

A boy was born to Yesenia Zleisy on Dec. 20. 2020

A boy was born to Tomas Velazquez and Maria Cabrera on Dec. 21, 2020

A girl was born to Jimmi Ruiz and Dominique Alcantar on Dec. 22, 2020

A girl was born to Josh Giddings and Amanda Perez on Dec. 22, 2020

A girl was born to Eric Cooper and Camila Prada on Dec. 22, 2020

A boy was born to Rafael and Alejandra Ponce on Dec. 22, 2020

A girl was born to Ernesto Garcia and Maritza Soto on Dec. 24, 2020

A girl was born to Miguel Garcia and Sol Pacheco on Dec. 24, 2020

A girl was born to Joseph and Jennifer Linardon on Dec. 24, 2020

A girl was born to Ernesto Martinez and Rosa Chavez on Dec. 24, 2020

A girl was born to Erik Cruz and Josefina Lopez on Dec. 24, 2020

A boy was born to Richard Garcia and Rosa Jimenez on Dec. 25, 2020

A  boy was born to Monica Zarate on Dec. 26, 2020

A boy was born to Nissy Limon on Dec. 26, 2020

A boy was born to Armando Perez and Maribel Vargas on Dec. 27, 2020

A girl was born to Cesar Cortez and Tanya Rodriguez on Dec. 27, 2020

A girl was born to Yocelin Sanchez on Dec. 27, 2020

A boy was born to Steven and Victoria Sasiela on Dec. 28, 2020

A boy was born to Sarah Martinez on Dec. 28, 2020

A boy was born to Peter Renova and Nia Saavedra on Dec. 29, 2020

A boy was born to Ernie Enriquez and Michelle Baltierra on Dec. 29, 2020

A boy was born to Darrell McWhorter and Jeniffer Luna-Lopez on Dec. 29, 2020

A boy was born to Cody Castagna and Breanne Gardner on Dec. 31, 2020

A boy was born to Ausencio and Erika Ballesteros on Dec. 31, 2020

Lompoc Valley Medical Center

A baby boy was born to Tailor Puckett and Jeremiah Paz on Dec. 9, 2020 

A baby boy was born to Serghei Stanila and Corina Stanila on Dec. 17, 2020

A baby boy was born to Marina Lozano and Andrew Lozano on Dec. 19, 2020

A baby boy was born to Alma Salgado Diaz and Lorenzo Custodio Ortiz on Dec. 20, 2020 

A baby girl was born to Alexia DeAlba on Dec. 24, 2020

A baby boy was born to Kayla Flores on Jan. 5, 2021

A baby girl was born to Jessie Payne and Tyler Brade on Jan. 5, 2021

A baby boy was born to Karla Meza and Diego Quintero on Jan. 5, 2021

A baby girl was born to Liliana Chavez and Osvaldo Ramos on Jan. 11, 2021

A baby boy was born to Daniela and Mario Gomez on Jan. 11, 2021

A baby boy was born to Destiney Sandoval Lomeli and Ricardo Guadarrama on Jan. 12, 2021

A baby boy was born to Yorleny Valencia Garcia and Cesar Damacio on Jan. 13, 2021 

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