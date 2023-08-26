Marian Regional Medical Center
A boy was born to Daniel Hilario and Natalia Velasco on July 19, 2023
A girl was born to Cesar Gonzalez and Sabine Torres on July 19, 2023
A girl was born to Joseph and Lesley Cuellar on July 20, 2023
A boy was born to Rigoberto Alonso and Clarissa Altamirano on July 20, 2023
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A boy was born to Juan and Kelsey Ozuna on July 24, 2023
A girl was born to Matthew Amenta and Elysia Richards on July 25, 2023
A boy was born to Pedro Gonzalez and Yesenia Villanueva on July 26, 2023
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A girl was born to Luis Camarillo and Mariana Guzman on July 26, 2023
A boy was born to Jordan Pagan and Marrai Padilla on July 28, 2023
A girl was born to Salvador Evaristo and Adriana Espinoza on July 28, 2023
A boy was born to Luis Cruz and Parla Martinez on July 28, 2023
A girl was born to Santiago and Jennifer Garcia on July 28, 2023
A girl was born to Raul Diaz and Mariana Salvador on July 28, 2023
A girl was born to Eric Alvarez and Brianna Alvarez on July 29, 2023
A girl was born to Christopher and Monique Carrillo on July 29, 2023
A boy was born to Ismael Armijo and Georgieanna on July 31, 2023
A girl was born to Jose Ochoa and Nisa Aguilera on July 31, 2023
A girl was born to Luis Rios and Mariana Espinoza on Aug 1, 2023
A boy was born to Abel Castillo and Enedina Vargas on Aug 2, 2023
A boy was born to Pedro Garcia and Claudia Zepeda on Aug 3, 2023
A boy was born to Jorge and Sindia Ochoa on Aug 3, 2023
A boy was born to Jose Tarelo and Marisela Maldonado on Aug 4, 2023
A boy was born to Ryan and Niloufar Leachman on Aug 4, 2023
A girl was born to Manuel Sotelo and Jade Wallace on Aug 4, 2023
A boy was born to Ricardo Pinon and Maria Buenrostro on Aug 5, 2023
A boy was born to Jose Gama and Martha Navarro on Aug 5, 2023
A boy was born to Elrey Calingo and Marlevin Santiago on Aug 5, 2023
A girl was born to Ernesto Galicia and Maria Avila on Aug 5, 2023
A girl was born to Bernardo Torres and Heidi Damian on Aug 6, 2023
A girl was born to Elias Mendez and Claudia Garcia on Aug 6, 2023
A boy was born to Joseph and Jennifer Linardon on Aug 7, 2023
A boy was born to La'Kee and Jasmine Dunbar on Aug 9, 2023
A girl was born to Valen and Kayla Bernal on Aug 9, 2023
A boy was born to Albert Mendoza and Teresita Valencia on Aug 10, 2023
A boy was born to Joshua and Jennifer Pappa on Aug 10, 2023
A boy was born to Rene MIguel and Irma Pacheco on Aug 10, 2023
A boy was born to Juan Flores and Yaretsi Avalos on Aug 11, 2023
A girl was born to Ricardo Orellana and Marielena on Aug 11, 2023
A girl was born to Juan Ramirez and Milca Velazquez on Aug 12, 2023
A boy was born to Ryne Ramirez and Sydney Baker on Aug 12, 2023
A boy was born to Alex Velasco and Alexia Rivas on Aug 12, 2023
A boy was born to Jose Diaz and Alicia Hernandez on Aug 13, 2023
A boy was born to Andrew and Sadie McCormack on Aug 13, 2023
A girl was born to Angel Uribe and Nadia Alvarez on Aug 13, 2023
A girl was born to Jesus Ortiz and Yesica Sanchez on Aug 13, 2023
A girl was born to Alfonso Luna and Madysin Bowers on Aug 15, 2023
A boy was born to Adan and Margarita Arriaga on Aug 16, 2023
Lompoc Valley Medical Center
A baby boy was born to Marvin Jehanyz and Miriam Arleth Martinez on 07/06/2023 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby boy was born to Aido Almanza and Carla Lopez on 07/11/2023 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby boy was born to Jayson Kirsch and Angelica Kirsch on 07/18/2023 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby girl was born to James Reynolds and Kaylin Caton on 07/19/2023 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby boy was born to Alvaro Amador Zamora and Ana Zamora Espinoza on 07/26/2023 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby boy was born to Enrique Castillo and Patricia Castillo on 07/24/2023 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby boy was born to John Parshall and Hanna Barton on 07/21/2023 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby girl was born to Jose Acosta and Claudia Lopez on 07/23/2023 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby girl was born to Jeffrey Hudson and Mollie Langston on 07/28/2023 at Lompoc Valley Medical Center.