Marian Regional Medical Center
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A girl was born to David and Julie Gebauer on January 31, 2022
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A girl was born to Gabriel Ramirez and Juli Velazquez on February 3, 2022
A boy was born to Pablo Maldonado and Brenda Acosta on February 3, 2022
A boy was born to Luis Medina and Gabriela Rubio on February 4, 2022
A boy was born to Rodney Gonzales and Gabriela Vela on February 4, 2022
A girl was born to Christian Colmenarez and Selena Veloria on February 5, 2022
A girl was born to Andrew Denecochea and Krystal Crumley on February 5, 2022
A boy was born to Fran Beltran and Gabriela Luengas on February 6, 2022
A boy was born to Brigido Sabino and Maruca Galvez on February 7, 2022
A girl was born to William Spencer and Jessica Langtry on February 8, 2022
Lompoc Valley Medical Center
A boy was born to Jose Luis Romero Cardenas and Nenetzin Olivia Alva Vazquez on February 23, 2022
A girl was born Martin Barajas-Zavala and Rosalinda Torres-Salas on February 24, 2022
A boy was born to Jaime Manuel Rayas and Estefania Flores-Lily on February 25, 2022
A girl was born to Ruben Flavio Estrada and Yadira Fonseca on February 25, 2022
A boy was born to Eric Vasquez Rios and Russerlis Alonda Rodriguez Zeledon on February 28, 2022
A girl was born to Adrian Santos-Alberto and Amy Lynn Bartholemew on March 2, 2022
A girl was born to Christopher Jose Jones and Celeste Marie Kahn on March 3, 2022
A boy was born to Garrett Eli Clark and Bianca Elizabeth Clark on March 5, 2022
A boy was born to Gabriel Enrique Sixtos Landavazo and Paulina Molina Perez on March 6, 2022
A boy was born to Oscar Alejandro Gonzalez Cruz and Priscilla Alizay Issica Lazaro on March 6, 2022
A girl was born to Linda Maricruz Uribe on March 8, 2022